Польшу обвинили в нарушении международного права

МИД Белоруссии назвал попытку вербовки дипломата спецслужбами Польши грубым нарушением международного права. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства.

В Минске потребовали от польской стороны предпринять все необходимые меры для недопущения подобных ситуаций в будущем, а также отметили, что они существенно вредят двусторонним отношениям.

10 декабря в МИД Белоруссии заявили, что спецслужбы Польши пытались подкупить белорусского дипломата, который работает в Молдавии. Уточнялось, что белорус отказался от подкупа, а затем снял на телефон своего визави и еще одного человека в комнате, который, вероятно, был представителем спецслужб Варшавы.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз назвал произошедшее вопиющим инцидентом с точки зрения права как внутреннего, так и международного. Он подчеркнул, что попытка оказания давления или вербовки дипломата не может остаться без реакции.

МИД Белоруссии вручил ноту временному поверенному в делах Польши в стране из-за попытки вербовки.

Ранее уехавший в Белоруссию экс-судья призвал польских журналистов взять у него интервью.