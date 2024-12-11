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Петербургский адвокат продал по просьбе знакомых квартиру и забрал деньги себе

Адвокат продал квартиру знакомой пары в Петербурге и забрал себе 6,4 млн рублей

Петербургский адвокат продал по просьбе знакомых квартиру и устроил «маски-шоу», чтобы забрать деньги себе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Санкт-Петербургу.

Из публикации следует, что под видом силовиков действующий адвокат и его подельники забрали денежные средства у граждан. Перед этим юрист продал квартиру, принадлежащую его знакомым, постоянно проживающим за границей. Владельцы рассчитывали получить за нее 6,4 млн рублей, но адвокат решил оставить деньги себе.

«Для этого он решил инсценировать перед своими друзьями якобы законное изъятие у него указанных денежных средств. 4 сентября мужчина встретился со своими знакомыми – супружеской парой, в кафе на улице Смолячкова под предлогом передачи им денег за проданную квартиру. В помещение кафе вошли двое его подельников, являющихся пенсионерами МВД, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и инсценировали изъятие у адвоката денежных средств, которые он якобы планировал вернуть, а также паспортов мужчины и женщины», — говорится в заявлении ведомства.

В конце концов бывшие владельцы квартиры поняли, что их обманули, и обратились в полицию. Сегодня подозреваемых задержали и предъявили им обвинение в мошенничестве, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным «Фонтанки», речь идет об адвокате Игоре Лебедеве и экс-замглавы местной администрации «Аптекарский остров» Юрии Маслове. Там журналистам пояснили, что Маслов уже несколько месяцев не является сотрудником администрации после сентябрьских перевыборов.

Ранее мужчину похитили и вывезли в безлюдное место ради доли в квартире под Калининградом.

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