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Обученная во Франции бригада ВСУ столкнулась с проблемами

Безуглая заявила, что обученная французами бригада ВСУ минимально обеспечена

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Oleg Petrasiuk/Reuters

Обученная и сформированная во Франции 155-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) минимально обеспечена необходимыми ресурсами. Об этом в социальных сетях заявила депутат Верховной hады Марьяна Безуглая.

«Командир уволен, преемник не назначен, в самой бригаде царит хаос. Обеспечение минимальное», — пишет Безуглая.

Она утверждает, что командиры подразделений бригады призывают солдат самостоятельно покупать оборудование, в то время как поставленные в Европе переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Мистраль» и противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Милан» оказались бесполезными из-за отсутствия необходимых специалистов и обслуживания.

Также ни один из военнослужащих не может пойти в отпуск, вне зависимости от продолжительности службы.

До этого стало известно, что Украина бросит в бой обученную во Франции и Польше элитную 155-ю бригаду.

Поначалу она существовала лишь на бумаге, однако в сентябре этого года 2300 военнослужащих ВСУ отправились во Францию, где их подготовкой занялись 1500 французских армейских инструкторов.

Ранее ВСУ перебросили в курское приграничье элитный спецбатальон БПЛА «Птицы Мадьяра».

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