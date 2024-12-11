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В Петербурге банда подростков ограбила вейп-шоп

«78.ru»: в Петербурге трое подростков ограбили магазин

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Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

В Калининском районе Петербурга трое подростков ограбили вейп-шоп на 13 тысяч рублей. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел 9 декабря в магазине по Кушелевской дороге, трое молодых людей вынесли из торговой точки продукцию на 13 тысяч рублей. Сотрудникам полиции удалось задержать воришек, ими оказались двое подростков 14 и 15 лет и их 18-летний приятель.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Младшего и старшего задержанных отпустили под подписку о невыезде, а 15-летнего подростка поместили в изолятор.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге прокуратура Калининского района передала в суд дело похитителя шоколадок и книг. 25-летний уроженец Тверской области украл в магазине десятки шоколадных плиток. Мужчина складывал их в корзину, а затем проходил мимо кассы и скрывался. Награбленное он продавал на улице случайным прохожим. Другим объектом кражи стали книги о Гарри Поттере, подозреваемый зашел в специализированный магазин и вынес оттуда семь томов о волшебнике. Мужчина не планировал их продавать, и забрал себе для чтения.

Ранее в Оренбурге восьмиклассники избили подростка ради наживы.

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