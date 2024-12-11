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Орбан заявил об отказе Зеленского от рождественского перемирия

Зеленский отверг предложение Орбана о рождественском перемирии

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Yves Herman/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на своей странице в социальной сети Х, что президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение установить режим прекращения огня на Рождество и провести обмен военнопленными.

Политик отметил, что Венгрия приложила новые усилия для достижения мира в конце своего председательства в Евросоюзе.

«Печально, что президент Зеленский сегодня однозначно отверг это предложение и исключил его из рассмотрения. Мы сделали все, что могли!» — написал Орбан.

11 декабря венгерский премьер сообщил, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Орбан подчеркнул, что в настоящее время весь мир живет в самые опасные недели конфликта. По его словам, стороны используют все имеющиеся в распоряжении дипломатические средства, чтобы максимально содействовать прекращению огня и миру.

В начале декабря глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто заявил, что Россию волнуют высказывания западных лидеров о том, что нужно достичь прекращения огня для «передышки» Украине, однако это не путь к миру.

Ранее в Ватикане призвали установить рождественское перемирие в зонах конфликтов.

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