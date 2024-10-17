Паша Техник пообещал удалить треки про наркотики в отделе полиции

Видеоролик, в котором рэпер Паша Техник пообещал удалить треки про наркотики, был сделан в отделе полиции во Владимирской области. Фото из отдела опубликовал у себя в Telegram-канале адвокат Эдуард Демидов.

Демидов намекнул, что видео было сделано под угрозой штрафа, а не физической расправы или пыток, как успели предположить поклонники.

«Для фантазеров, которые считают, что заявление было сделано под прицелом. Под прицелом камеры телефона и штрафа от 5 до 30 ₽ — без перспективы «тапиков» и «ласточек», цивильно, осознанно, трезво», — написал он.

Демидов выразил надежду, что заявление артиста будет реализовано.

«А мы с коллегами предпримем меры для юридического оформления музыки нового формата», — пообещал адвокат.

На фото, опубликованном Демидовым, можно заметить учетную папку с символикой МВД и герб Владимирской области на календаре.

Накануне Техник сообщил в своем Telegram-канале, что удалит свои треки с упоминанием наркотических веществ, поскольку «наркотики — зло».

«Я буду заниматься изъятием этих треков из оборота. Также я желаю вам заниматься вместо этих гадостей спортом или любыми другими делами — футболом там, хоккеем, не знаю, шахматами, учебой, семьей», — заявил он.

Летом 2023 года Техник проходил реабилитацию после лечения от наркотической зависимости.