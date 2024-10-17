Паша Техник намерен «изъять» свои треки с упоминанием наркотиков

Рэпер Паша Техник сообщил в своем Telegram-канале, что удалит свои треки с упоминанием наркотических веществ, поскольку «наркотики — зло».

«Я буду заниматься изъятием этих треков из оборота. Также я желаю вам заниматься вместо этих гадостей спортом или любыми другими делами — футболом там, хоккеем, не знаю, шахматами, учебой, семьей», — заявил он.

Также музыкант рассказал подписчикам, что на себе испытал пагубность зависимости, но ему удалось «исправиться». Он посоветовал поклонникам ни в коем случае не употреблять наркотики.

В конце июля сообщалось, что Техник сорвал свой концерт в Казани. Он приехал в республику Татарстан, заселился в отеле, а затем пропал. Организаторы выступления искали музыканта на улицах города.

В итоге рэпера нашли в нетрезвом состоянии. Техник невнятно говорил, сидел посреди проезжей части и едва держал себя на ногах.

Летом 2023 года Техник проходил реабилитацию после лечения от наркотической зависимости. Его поместили в рехаб на фоне ряда публичных происшествий: в ноябре 2022 года музыкант дважды потерял сознание на улице, а до этого он впадал в кому из-за передозировки.

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