В Краснодарском крае отбили атаку дронов ВСУ

Над Туапсинским районом в Краснодарском крае отбили атаку украинских дронов. Об этом сообщила районная администрация.

По данным властей, пострадавших и повреждений нет.

Также утром в Минобороны сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны ночью уничтожили 15 украинских беспилотников: 13 дронов сбили над акваторией Черного моря и по одному — над Курской и Белгородской областями.

Этой же ночью житель села Курковичи Брянской области получил осколочные ранения после атаки украинского дрона, сообщал губернатор региона Александр Богомаз. По словам губернатора, медики доставили мужчину в районную больницу, где ему оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.

До этого стало известно, что за прошедшие сутки Белгородскую область атаковали 37 беспилотников Вооруженных сил Украины.

В ночь на субботу средства противовоздушной обороны уничтожили 37 БПЛА ВСУ над российскими регионами.

Ранее беспилотник атаковал легковой автомобиль под Белгородом.