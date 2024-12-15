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В Краснодарском крае отбили атаку дронов ВСУ

Над Туапсинским районом Краснодарского края отбили атаку украинских БПЛА

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Ashley Chan/Global Look Press

Над Туапсинским районом в Краснодарском крае отбили атаку украинских дронов. Об этом сообщила районная администрация.

По данным властей, пострадавших и повреждений нет.

Также утром в Минобороны сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны ночью уничтожили 15 украинских беспилотников: 13 дронов сбили над акваторией Черного моря и по одному — над Курской и Белгородской областями.

Этой же ночью житель села Курковичи Брянской области получил осколочные ранения после атаки украинского дрона, сообщал губернатор региона Александр Богомаз. По словам губернатора, медики доставили мужчину в районную больницу, где ему оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.

До этого стало известно, что за прошедшие сутки Белгородскую область атаковали 37 беспилотников Вооруженных сил Украины.

В ночь на субботу средства противовоздушной обороны уничтожили 37 БПЛА ВСУ над российскими регионами.

Ранее беспилотник атаковал легковой автомобиль под Белгородом.

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