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В команде Федора Емельяненко допустили, что он не будет драться после операции

Федор Емельяненко может окончательно завершить карьеру после операции

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РИА Новости

В команде российского бойца смешанных единоборств (MMA) Федора Емельяненко допустили, что он не будет драться после перенесенной операции на плече, передает ТАСС.

«Его восстановление может занять длительное время. Возраст и другие моменты на это влияют. Возможна ситуация, при которой он больше не будет проводить поединки. Пока также нет конкретных переговоров», — сказал Емельяненко.

4 февраля 2023 года состоялся последний на данный момент бой Емельяненко. Он проиграл американцу Райану Бейдеру. Бой завершился в первом раунде поражением россиянина. Рефери остановил встречу на третьей минуте.

Всего в ММА россиянин провел 48 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел семь поражений. Еще один поединок признан несостоявшимся.

Ранее Федор Емельяненко заявил, что нужно воздерживаться от выступлений на Олимпиаде.

Ранее Александр Емельяненко впервые устроился на работу.

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