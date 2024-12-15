Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шольц рассказал, какие сирийские беженцы могут остаться в Германии

Канцлер Шольц: хорошо интегрированные сирийские беженцы могут остаться в ФРГ

close
Fabian Sommer/Global Look Press

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что хорошо интегрированные в немецкое общество беженцы из Сирии могут остаться в стране. Так в видеообращении Шольц прокомментировал дебаты по поводу ужесточения миграционного контроля и высылки мигрантов обратно в Сирию после падения режима Башара Асада.

Шольц отметил, что некоторые заявления «глубоко озаботили наших сограждан сирийского происхождения».

«Каждый, кто работает здесь, кто хорошо интегрирован, есть и будет желанным гостем в Германии. Это само собой разумеется», — сказал канцлер.

Шольц отметил, что «только ближайшие дни, недели и месяцы покажут, в каком направлении будет развиваться Сирия без Асада». Он пообещал поддержать сирийских беженцев, которые захотят вернуться на родину.

До этого депутат бундестага от парламентской фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан на фоне свержения правительства Башара Асада предложил платить по 1000 евро каждому сирийцу, который согласится вернуться на родину из Германии.

Ранее в России не исключили появления нескольких государств на месте Сирии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами