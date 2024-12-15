Шольц рассказал, какие сирийские беженцы могут остаться в Германии

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что хорошо интегрированные в немецкое общество беженцы из Сирии могут остаться в стране. Так в видеообращении Шольц прокомментировал дебаты по поводу ужесточения миграционного контроля и высылки мигрантов обратно в Сирию после падения режима Башара Асада.

Шольц отметил, что некоторые заявления «глубоко озаботили наших сограждан сирийского происхождения».

«Каждый, кто работает здесь, кто хорошо интегрирован, есть и будет желанным гостем в Германии. Это само собой разумеется», — сказал канцлер.

Шольц отметил, что «только ближайшие дни, недели и месяцы покажут, в каком направлении будет развиваться Сирия без Асада». Он пообещал поддержать сирийских беженцев, которые захотят вернуться на родину.

До этого депутат бундестага от парламентской фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан на фоне свержения правительства Башара Асада предложил платить по 1000 евро каждому сирийцу, который согласится вернуться на родину из Германии.

Ранее в России не исключили появления нескольких государств на месте Сирии.