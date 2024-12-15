В Москве сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры пять человек

Сотрудники МЧС во время пожара в квартире на улице Удальцова спасли пятерых жильцов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент случился на западе столицы, на улице Удальцова, где загорелась квартира на третьем этаже пятиэтажного дома. В спасустройствах огнеборцы вывели на улицу пять человек, двое из которых — дети.

В итоге пожар на 35 квадратных метрах потушили 27 специалистов и восемь единиц техники.

Накануне в подмосковном городе Фрязино случился пожар в одном из домов. По словам очевидцев, загорелся новый дом на улице Советской. Огонь виден на крыше здания, а от него в небо поднимается черный столб дыма.

Тем же утром сотрудники МЧС России ликвидировали пожар под Анапой в Краснодарском крае. Инцидент произошел в магазине под Анапой. Огонь распространился на площади в 900 квадратных метров. На месте работали 39 специалистов и 13 единиц техники.

Ранее в Орловской области потушили пожар, возникший после атаки БПЛА.