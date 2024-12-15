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ВСУ отказывают личному составу в отступлении из Великой Новоселки

ТАСС: ВСУ отказывают личному составу в отступлении из Великой Новоселки в ДНР

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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Командование украинских войск запрещает личному составу покидать Великую Новоселку на юге Донецкой народной республики (ДНР). Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«Данные разведки говорят об отказе вывода личного состава группировки противника в Великой Новоселке», — сказали в силовых структурах.

Там уточнили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на этом участке фронта предпочитают сдаваться в плен.

До этого председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что в ДНР авиация ВС России уничтожила переправу украинской армии через реку Мокрые Ялы к северу от Великой Новоселки.

8 декабря пленный военнослужащий отдельной президентской бригады ВСУ Алексей Сидорик сообщил, что президентская бригада ВСУ отступает с позиций в Великой Новоселке и окрестностях на юге Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее российские войска вошли в Сухие Ялы и Константинопольское в ДНР.

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