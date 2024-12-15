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Пассажирский лайнер из Москвы не долетел до Самарканда из-за непогоды

Самолет из Москвы не смог приземлиться в Самарканде из-за сильного снегопада

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РИА «Новости»

Пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Самарканд, перенаправили в Ташкент из-за неблагоприятных погодных условий в районе аэропорта назначения. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы аэропортов Узбекистана.

Из заявления следует, что воздушное судно принадлежит компании «Уральские авиалинии».

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями (видимость ниже нормы) в аэропорту Самарканд экипаж рейса U6-2771 <...> по маршруту Москва — Самарканд принял решение следовать на запасной аэродром в Ташкент», — говорится в публикации.

По информации пресс-службы, самолет успешно приземлился в столице Узбекистана в 9:17 по местному времени (7:17 мск).

Как пишет РИА Новости, в настоящее время в Самарканде идет сильный ливневый снег. Экипаж перенаправленного воздушного судна ждет, когда погодные условия улучшатся и можно будет отправиться из Ташкента в аэропорт назначения.

10 декабря самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в районе деревни Тамбей в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). В результате аварии воздушное судно получило повреждения. При этом никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее в Ульяновской области оштрафовали пилота, посадившего самолет на автомобильную дорогу.

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