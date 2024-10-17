Сыгравший литературного раба Бузовой актер рассказал о съемках с певицей

Актер Дмитрий Лысенков признался в беседе с изданием «СтарХит», что певица Ольга Бузова изменилась со времен съемок в сериале «Бедные люди».

Лысенков исполнил в проекте роль литературного раба Бузовой по имени Дмитрий. Артист отметил, что сериалу уже девять лет. Он уверен, что телеведущая тогда и сейчас – это два разных человека.

«Если бы мой персонаж очнулся из комы и увидел то, что она из себя представляет в наши дни, думаю, очень бы удивился…» — рассказал актер.

Лысенков отметил, что Бузова тогда только начала пробовать себя в актерском мастерстве, поэтому «была не на своей территории».

«Она только вошла в актерство, еще не пела, не позиционировала себя певицей. Тогда в кадре была простая девушка, которая с восторгом и полной верой в нас пришла в сериал и доверилась режиссеру. И потом — она играла там саму себя, камео. Оля там абсолютно не актриса», — поделился артист.

Ольга Бузова стала известна благодаря проекту «Дом-2», к которому присоединилась в 2004 году. В 2011-м она начала музыкальную карьеру, выпустив первый сингл «Не забывай». Артистка спела в дуэте с рэпером T-Killah. В 2016 году вышел ее первый сольный трек «Под звуки поцелуев».

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