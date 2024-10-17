Экс-солист «Отпетых мошенников» вышел на связь после новостей о госпитализации

Бывший участник группы «Отпетые мошенники» Игорь «Гарик» Богомазов опроверг сообщения о том, что попал в больницу из-за осложнений после пневмонии. Об этом он сообщил NEWS.ru.

«Ничего такого нет. Все хорошо, да. Спасибо», — заявил артист.

Накануне Telegram-канал Mash заявлял, что Богомазова якобы госпитализировали, поскольку ему «стало плохо после пневмонии». По версии Mash, артист жаловался врачам на слабость и артериальное давление. Врачи якобы обнаружили у певца артрит и подагру.

Игорь «Гарик» Богомазов создал группу «Отпетые мошенники» с Сергеем Амораловым и Вячеславом Зинуровым (Том Хаос) в 1996 году. В составе группы он получил премии «Золотой граммофон», «Песня года» и «Стопудовый хит». В 2011 году артист покинул коллектив. Аморалов и Том Хаос объясняли его уход проблемами с алкоголем.

До этого Life со ссылкой на SHOT сообщал, что у актера Михаила Ефремова ухудшилось состояние здоровья в колонии. По данным канала, актер с трудом дышит и почти не может разговаривать из-за обострения хронической обструктивной болезни легких.

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