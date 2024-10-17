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Самбурская возмутилась слухами о свадьбе: «Не дали свободно отдохнуть»

Актриса Самбурская заявила, что находится в обычном отпуске

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса и певица Настасья Самбурская опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что тайно вышла замуж.

Самбурская уверила, что ее поездка не является свадебным путешествием. Она отправилась в обычный отпуск. Она призвала перестать собирать сплетни и поднимать посещаемость сайтам с сомнительной информацией.

По словам Самбурской, всю официальную формацию о походе в ЗАГС она первой сообщит в социальных сетях. Пока у нее таких планов нет.

Самбурская отметила, что у нее был очень сложный период съемок, с которого нельзя было «соскочить».

«Очень хотела пожить без соцсетей и спокойно отоспаться, отъесться и спокойно походить с пузцом по пляжу (кстати, уже +3 кг, так что не приписывайте мне потом еще и беременность). Пришлось вот опровержение зайти написать, не дали спокойно отдохнуть, устроили кипиш!» — возмутилась актриса.

15 октября продюсер Дмитрий Щербаков заявил, что Самбурская якобы отправилась в свадебное путешествие.

В июне Настасья Самбурская рассекретила свой роман. Она опубликовала снимок с незнакомцем. На фотографии мужчина с бородой склонил лицо к исполнительнице, которая делала совместное селфи.

Ранее Самбурская пожаловалась на выгорание.

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