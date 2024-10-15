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Билан отказался записывать совместную песню с Леди Гагой

Певец Билан признался, что мог записать фит с тогда еще неизвестной Леди Гагой

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Дима Билан рассказал, что отказался от предложения записать совместную песню с Леди Гагой, поскольку артистка тогда была еще неизвестной. Слова исполнителя передает Super.ru.

«А могла бы быть такая история!» — посетовал Билан.

Певец поделился также, что лично знаком со многими мировыми звездами. Он пересекался со Снуп Доггом, Рианной, группой Rammstein и даже Майклом Джексоном, с которым артисту удалось немного побеседовать.

По словам Билана, в основном эти знакомства происходили на одном из международных фестивалей, который артист посещал раз пять. Там, признался российский исполнитель, он каждый раз сидел с мировыми звездами «просто за барной стойкой».

«Однажды курили с Эми Уайнхаус на лестнице бара. И она у меня спросила: «Do you have something? («У тебя есть что-нибудь?» — в переводе с англ.)» А я тогда еще не понимал, что она имеет в виду. Потом понял», — поделился Билан.

В конце сентября сообщалось, что Дима Билан открыл бизнес по продаже одежды и продуктов. Певец зарегистрировал юридическое лицо ООО «Тристум».

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