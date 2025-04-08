Вице-президент Honda с позором уволился из-за «неподобающего поведения» в нерабочее время

Вице-президент Honda ушел из компании на фоне обвинений в неподобающем поведении

Вице-президент автомобилестроительной корпорации Honda Синдзи Аояма подал в отставку после обвинений в неподобающем поведении на общественном мероприятии, сообщает Financial Times.

«Один из руководителей высшего звена компании Honda внезапно ушел в отставку после обвинений в неподобающем поведении во время светского мероприятия. Он стал очередным топ-менеджером японского бизнеса, покинувшим свой пост с позором», — отмечается в публикации.

Из-за скандала с вице-президентом гендиректор Honda Тосихиро Мибе согласился вернуть компании 20% своей зарплаты за последние два месяца.

Представитель Honda отказался раскрыть более подробную информацию о сути обвинений в адрес Аоямы.

Японское трудовое законодательство все больше склоняется к тому, чтобы учитывать поведение сотрудников за пределами офиса, которое может оказать негативное влияние на компанию, отмечает FT.

Ранее на видео попал автобус, толкавший Honda перед собой несколько кварталов.