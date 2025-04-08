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Композитор песен про Буратино подал в суд из-за авторских прав

На музыкальных стримингах заблокировали композиции Алексея Рыбникова
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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Композитор Алексей Рыбников подал в суд на музыкальные стриминговые сервисы из-за авторских прав. Об этом «Газете.Ru» сообщили юристы композитора.

Иск был подан на такие сервисы, как «Яндекс Музыка», «Звук», YouTube Music, «МТС Музыка», VK, «Рутуб», «Мегафон» и Apple Music. На данный момент музыка Рыбникова на них заблокирована, включая саундтреки из фильмов «Приключения Буратино» и «Тот самый Мюнхгаузен». Артист также подал заявление на такие площадки, как Mail.ru и «Одноклассники».

По словам представителей Рыбникова, музыкант работал со стримингами через своего лицензиата, которому было предоставлено право на коммерческое использование произведений. В 2022 году контракт был расторгнут. Композитор заявил, что не давал права на распространение его работ сейчас.

Рыбников является автором музыки к рок-опере «Юнона и Авось» и к фильмам «Тот самый Мюнхгаузен», «Усатый нянь», «Вам и не снилось», «Про Красную шапочку», «Приключения Буратино». Он — лауреат государственной премии Российской Федерации и премии Президента Российской Федерации. В 1999 году композитор удостоился звания Народного артиста России.

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