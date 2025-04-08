Стало известно об уходе топ-менеджеров из «Алросы»

Алмазодобывающая компания «Алроса» сократила топ-менеджеров в свете кризиса на мировом рынке алмазов. Об этом в интервью телеканалу «Якутия 24» сообщил генеральный директор компании Павел Маринычев.

«Это сокращение произведено в сумме 10%, и оно коснулось абсолютно всех служб, в том числе и высшего менеджмента. Мы произвели сокращение количества топ-менеджеров физически, у меня стало меньше заместителей», — сказал Маринычев.

По его словам, оставшиеся работники брали отпуск за свой счет.

Также глава «Алросы» заявил, что была оптимизирована и инвестиционная программа компании. Он отметил, что организация «снизила темпы своих инвестиционных аппетитов» в части технического перевооружения, замены изношенного оборудования и временного прекращения добычи на низкорентабельных активах.

До февраля 2022 года «Алроса» продавала драгоценные камни через свои представительства во всех крупных мировых алмазных центрах – в США, Бельгии, ОАЭ, Великобритании и Израиле. После начала специальной военной операции РФ на Украине против компании были введены санкции, а крупные западные бренды (Cartier, Tiffany, Van Cleef & Arpels и многие другие) начали отказываться от покупки бриллиантов и алмазов российского производства.

С 1 марта 2024 года страны G7 начали поэтапно ограничивать импорт алмазов из России, обработанных в третьих странах. К сентябрю планируется создать механизм отслеживания и сертификации для контроля ограничений, при этом Бельгия, где находится крупнейший мировой центр торговли и обработки алмазов в городе Антверпене, играет ведущую роль в реализации санкций.

«Алроса» — мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Она ведет разработку в основном в России (в Якутии и Архангельской области), также у компании есть проекты в Африке.

Ранее «Алроса» завершила огранку самого крупного бриллианта в истории России.