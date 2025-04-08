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Суд определил наказание уральцу, ворвавшемуся пьяным в школу Екатеринбурга

В Екатеринбурге суд дал пять суток ареста ворвавшемуся в школу дебоширу
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Pavel Golovkin/AP

В Екатеринбурге суд назначил административный арест местному жителю, который устроил в школе переполох. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Мужчину признали виновным в появлении в общественном месте в состоянии опьянения и дали ему пять суток ареста.

Напомним, что инцидент произошел 7 апреля в школе №164. Местные СМИ сообщали, что мужчина в неадекватном состоянии зашел в школу, показал коробку и заявил, что там бомба. Охранники воспользовались тревожной кнопкой и вызвали бойцов Росгвардии, которые задержали нарушителя общественного порядка. Детей и учителей в это время вывели на улицу. Появившуюся в соцсетях информацию о стрельбе в образовательном учреждении, в пресс-службе регионального ГУ МВД опровергли.

Ранее в Калининграде психически больной мужчина с ножами ворвался в школу.

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