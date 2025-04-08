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Продажи новых машин в России выросли в апреле

Продажи новых легковых автомобилей в РФ в первую неделю апреля выросли на 16%
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Depositphotos

В первую неделю апреля продажи легковых автомобилей в России выросли на 16%, до 24,4 тыс. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные «Автостата».

Генеральный директор агентства Сергей Целиков уверен, что самое дно продаж уже пройдено, падать они перестали, сейчас постепенно намечается тренд на восстановление.

При этом он предупредил, что взрывного роста ждать не приходится, а результат начала апреля в какой-то степени связан и с техническим фактором. По словам Целикова, из-за выходных 29 и 30 марта многие поставили купленные автомобили на учет уже в апреле.

4 апреля Telegram-канал Mash сообщал, что российский автозавод «АвтоВАЗ» может приостановить работу из-за провала продаж автомобилей.

В марте «АвтоВАЗ» реализовал 28,7 тыс. автомобилей Lada, что на 33% меньше, чем в том же месяце прошлого года. По сравнению с февралем 2025-го продажи Lada увеличились на 7%.

За месяц было реализовано 11,8 тыс. Lada Granta, 7,1 тыс. Lada Vesta, 1,9 тыс. пассажирских Lada Largus и еще 918 фургонов этой модели. Продажи внедорожников Lada Niva Legend в марте составили почти 3 тыс. единиц, Niva Travel — 3,4 тыс.

Ранее «АвтоВАЗ» сравнил свои автомобили с китайскими.

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