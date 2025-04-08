Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Азербайджанский штурмовик Су-25 Lacin испытал турецкую крылатую ракету

Су-25 Lacin ВВС Азербайджана прошел огневые испытания с турецкой ракетой SOM-B1
close
SavunmaSanayiST

Азербайджанский штурмовик Су-25 Lacin успешно прошел огневые испытания с турецкой крылатой ракетой SOM-B1. Об этом сообщает издание SavunmaSanayiST.

Как сообщил турецкий совет по научно-техническим исследованиям, модернизированная версия ракеты SOM для Азербайджана — SOM SAHIN — была успешно применена с помощью автономной системы управления огнем UBAS. Цель была поражена на значительном расстоянии.

«Таким образом, завершен ключевой этап в рамках программы закупки Азербайджаном крылатых ракет SOM, о которой Баку впервые объявил в 2018 году», — отмечается в материале.

Там указано, что поставки, задержанные ранее из-за французского эмбарго на двигатели, будут осуществлены в ближайшее время. В качестве силовой установки в ракете используется турецкий двигатель Kale KTJ-3200.

Базовая модель ракеты SOM-A оснащена 230-килограммовой фугасной боевой частью и системой инерциального наведения с GPS-коррекцией. Версия SOM-B1 дополнительно укомплектована инфракрасным наведением и системой двустороннего обмена данными. Максимальная дальность ракеты — 250 километров.

Накануне в Китае очевидец запечатлел на видео посадку истребителя шестого поколения J-36. На записи, сделанной из проезжающего автомобиля, видно, как самолет снижается перед посадкой и пролетает над оживленной трассой. Ролик позволяет оценить размеры летательного аппарата, который больше, чем истребители четвертого и пятого поколений.

Ранее бомбардировщик РФ встретился с истребителем США у Аляски.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами