Азербайджанский штурмовик Су-25 Lacin испытал турецкую крылатую ракету

Азербайджанский штурмовик Су-25 Lacin успешно прошел огневые испытания с турецкой крылатой ракетой SOM-B1. Об этом сообщает издание SavunmaSanayiST.

Как сообщил турецкий совет по научно-техническим исследованиям, модернизированная версия ракеты SOM для Азербайджана — SOM SAHIN — была успешно применена с помощью автономной системы управления огнем UBAS. Цель была поражена на значительном расстоянии.

«Таким образом, завершен ключевой этап в рамках программы закупки Азербайджаном крылатых ракет SOM, о которой Баку впервые объявил в 2018 году», — отмечается в материале.

Там указано, что поставки, задержанные ранее из-за французского эмбарго на двигатели, будут осуществлены в ближайшее время. В качестве силовой установки в ракете используется турецкий двигатель Kale KTJ-3200.

Базовая модель ракеты SOM-A оснащена 230-килограммовой фугасной боевой частью и системой инерциального наведения с GPS-коррекцией. Версия SOM-B1 дополнительно укомплектована инфракрасным наведением и системой двустороннего обмена данными. Максимальная дальность ракеты — 250 километров.

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