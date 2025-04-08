Крымчанка лишилась квартиры и почти семи миллионов рублей из-за аферистов

В Ялте мошенники выманили у женщины около семи миллионов рублей

Жительница Ялты отдала мошенникам почти семь миллионов рублей после общения в мессенджере. Об этом сообщает управление МВД по Крыму.

С женщиной связался якобы директор учреждения, в котором она работает, и рассказал о необходимости задекларировать сумму, которая у нее находилась на счету.

Позже с ней связался «сотрудник правоохранительных органов». По его словам, неизвестные смогли выставить на продажу квартиру женщины. Чтобы спасти жилье, пострадавшая сама совершила сделку по продаже недвижимости, всю сумму она отправила на указанный аферистами «безопасный счет».

До этого в Казахстане женщина едва не передала злоумышленникам свои деньги после длительного общения. В TikTok она познакомилась с мошенниками, выдававшими себя за актера Киану Ривза. Спустя некоторое время пользователь пожаловался на трудную жизненную ситуацию и попросил денег.

Женщина не знала, как отправить ему средства, и обратилась в банк. Там сотрудники заподозрили, что клиентку хотят обмануть, и обратились в полицию.

Ранее на Урале полиция вернула хозяйке драгоценности на 10 млн, которые ее дочь отдала аферистам.