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Умер звезда «Блэйда» и легенда кантри Крис Кристофферсон

Актер и певец Крис Кристофферсон скончался на 89-м году жизни

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Christian Grube/IMAGO/Global Look Press

Известный актер и музыкант Крис Кристофферсон, которого называют легендой кантри-музыки, умер на 89-м году жизни. Об этом сообщает People со ссылкой на представителя звезды.

По словам близких, артист мирно скончался в окружении семьи в своем доме на Мауи (Гавайи, США) в субботу, 28 сентября.

«С тяжелым сердцем мы делимся новостью, что наш муж, отец и дедушка Крис Кристофферсон мирно скончался в субботу, 28 сентября, дома. Нам так повезло быть рядом с ним. Спасибо за то, что вы любили его все эти годы, и когда увидите радугу, знайте — это он улыбается нам всем», — говорится в заявлении его семьи.

Песня Кристофферсона с его дебютного альбома под названием «Sunday Mornin' Coming' Down» (1969) привлекла внимание кантри-звезд Рэя Стивенса и Джонни Кэша. В 1970 эта композиция в исполнении Кэша стала песней года на церемонии вручения кантри-премии CMA Awards, заняла первое место в чарте кантри-музыки Billboard.

Также Крис Кристофферсон написал один из главных хитов Дженис Джоплин «Me and Bobby McGee». В 1972 году песня получила две номинации на премию «Грэмми». В том же году Кристофферсон получил первую премию «Грэмми» за лучшую песню в стиле кантри за собственную версию «Help Me Make It Through the Night» Сэмми Смита.

Кроме того, Кристофферсон сотрудничал с кантри-певицей Ритой Кулидж — своей второй женой — вместе они издали несколько альбомов, выиграли две премии «Грэмми».

С 1973 года Кристофферсон снимался в кино — на его счету роли в фильмах «Звезда родилась», «Нация фастфуда», трилогии «Блэйд» и т.д.

Ранее сыгравшая профессора Макгонагалл актриса умерла через год после Дамблдора.

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