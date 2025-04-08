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В Госдуме допустили подключение российских банков к SWIFT

Депутат Аксаков: если боевые действия прекратятся, банки из РФ подключат к SWIFT
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Reuters

Один или несколько российских банков будут подключены к международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT вскоре после прекращения боевых действий в зоне СВО. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Как только боевые действия прекратятся и реальный переговорный процесс начнется в мирную сторону, очевидно, первым делом решат вопрос со SWIFT для нашего, я думаю, и не одного банка. Один точно уже там на примете», — рассказал он.

При этом Аксаков подчеркнул, что принятие решения по этому вопросу будет в значительной степени зависеть от украинской стороны.

До этого портал Euractiv сообщал, что Евросоюз не намерен разрешать подключение России к SWIFT. При этом подчеркивалось, что Вашингтон не сможет заставить Брюссель и SWIFT подключить российские банки, хоть это и является одним из условий Москвы для возвращения к Черноморской инициативе.

Ранее в минфине США рассказали, от чего будет зависеть подключение РФ к SWIFT.

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