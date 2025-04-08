В Госдуме начали с молитвы круглый стол по сатанизму

На круглом столе в Госдуме сатанизм сравнили с ЛГБТ и нацизмом

В Государственной думе начали круглый стол с молитвы. Тема встречи: «О противодействии распространению сатанизма и других деструктивных культов и идеологии на территории Российской Федерации», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Участники круглого стола начали встречу с упоминания концерта рок-группы «Властелин Тьмы» в Кремлевском дворце, который прошел на девятый день после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», и других «сатанинских» мероприятий.

Руководитель исполкома общественного движения «Культурный фронт России» Вячеслав Леонтьев в ходе этого заседания сравнил сатанизм в РФ с германским нацизмом, который «в начале своего развития не совершал таких преступлений». По его словам, в стране сатанистов необходимо ограничить в правах, так как они «реальная угроза» и «стремятся к власти».

Затем депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что Россия ведет борьбу с «идеологией коллективного Запада под названием новый фашизм». Вместе с тем он напомнил, что в РФ запретили ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). По мнению парламентария, сатанизм хуже этого движения.

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов, который также поучаствовал в круглом столе, сказал, что сатанисты являются «одной из важнейших угроз человечества». Он считает, что Россия, начав специальную военную операцию (СВО), смогла «противостоять «войскам Антихриста и победить». По словам военного, единственный способ одержать победу над РФ — «взрыв изнутри».

«Если мы сумеем победить все те щупальца, которые были ранее запущены в Россию в виде сатанизма и всех прочих аспектов, в этом случае мы можем сказать, что мы завершаем войну полной победой», — добавил он.

28 января патриарх Московский и Всея Руси Кирилл заявил, что государству следует всячески противодействовать распространению оккультизма среди населения, а также публичному навязыванию через рекламу «деструктивных религиозных учений и практик». Среди прочего патриарх Кирилл призвал поддержать инициативу о запрете в России сатанизма, как экстремистского движения.

Ранее сектовед рассказал, почему в США распространен сатанизм.