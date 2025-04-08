Определились все участники 1/4 финала плей-офф КХЛ

«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» и вышел в 1/4 финала плей-офф КХЛ

В седьмом матче серии 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ уфимский «Салават Юлаев» обыграл новосибирскую «Сибирь».

Встреча завершилась со счетом 2:1.

В первом периоде болельщики не увидели заброшенных шайб. В начале второго периода счет открыл игрок «Салавата Юлаева» Деннис Ян. В середине второго периода преимущество уфимцев удвоил Скотт Уилсон. В начале третьего периода одну шайбу отыграл хоккеист «Сибири» Тейлор Бек.

«Салават Юлаев» выиграл серию со счетом 4:3.

Во втором раунде плей-офф «Салават Юлаев» сыграет с московским «Спартаком», ярославский «Локомотив» встретится с омским «Авангардом», челябинский «Трактор» померится силами с минским «Динамо», а московское «Динамо» сыграет с казанским «Ак Барсом». Все серии пройдут до четырех побед.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является магнитогорский «Металлург», обыгравший в финальной серии ярославский «Локомотив» (4:0). В текущем сезоне «Металлург» вылетел в 1/8 финала, проиграв в серии омскому «Авангарду» (2:4).

Ранее СКА Романа Ротенберга вылетел из Кубка Гагарина.