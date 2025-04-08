Глава Чувашии попал в ДТП в Чебоксарах

Mash: в Чебоксарах попал в ДТП глава Чувашии Олег Николаев

В Чебоксарах попал в ДТП глава Чувашии Олег Николаев, сообщает Telegram-канал Mash.

«В машине Олег Николаев находился вместе с женой Натальей — они сидели на заднем сиденье. Автомобилем управлял личный водитель главы Чувашской Республики», — отмечается в публикации.

В служебный седан Genesis главы Чувашии врезался автомобиль Mazda. По предварительным данным, виновницей аварии стала девушка, управлявшая Mazda, утверждает Mash. Она задумалась и двинулась на красный, в результате чего врезалась в машину чиновника.

О пострадавших в аварии не сообщается. На фото с места происшествия виден темный седан Genesis с открытым багажником, который стоит в правом ряду. За ним находится белый седан. Там же стоит патрульная Skoda сотрудников ДПС.

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