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В Германии выяснили отношение немцев к Мерцу в роли канцлера ФРГ

Forsa: 60% жителей Германии считают, что Мерц не подходит на роль канцлера
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Thilo Schmuelgen/Reuters

Большинство опрошенных жителей Германии (60%) считают, что лидер победившего на парламентских выборах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц не подходит на должность канцлера ФРГ. Об этом свидетельствует инфографика с данными опроса института Forsa, опубликованная на сайте телеканала NTV.

Только 32% респондентов посчитали, что Мерц подходит на роль канцлера, отмечается в исследовании.

Подходящим на пост канцлера Мерца считают только избиратели ХДС/ХСС на февральских выборах (69%) и сторонники блока (79%). Большинство сторонников других партий придерживаются противоположного мнения.

В феврале в Германии прошли досрочные парламентские выборы. Выиграл консервативный блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который станет канцлером ФРГ. Второе место с историческим результатом заняла правая «Альтернатива для Германии», с которой все основные партии уже отказались формировать коалицию из-за ее радикальных взглядов и антимиграционной риторики. Социал-демократы Олафа Шольца показали худший результат со времен Второй мировой войны, который он сам называл «горьким». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Позже политолог Александр Рар заявил, что Мерц оказался в сложной ситуации из-за своего нежелания идти на соглашение с «Альтернативой для Германии». У Мерца был шанс сформировать работоспособное консервативное правительство, но теперь ему придется либо сдвинуться в сторону «левых» и «Зеленых», либо уйти в отставку и инициировать досрочные выборы, добавил он.

Ранее Германию обвинили в желании превратить страну в «Четвертый рейх».

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