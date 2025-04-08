Протоиерей назвал женщину слугой мужа и заявил, что ее жизнь бессмысленна без семьи

Женщина должна быть слугой своего мужа, а без семьи ее жизнь бессмысленна. Об этом во время выступления заявил протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Ткачев.

По словам протоиерея, любой некрещеный человек, если у него есть жена, должен любить ее сильнее с каждым годом. Он также должен думать, что в мире, кроме супруги, больше женщин нет, отметил Ткачев.

При этом для любой некрещеной женщины смысл появляется тогда, когда в ее жизнь приходит муж. По словам Ткачева, без семьи жизнь женщины бессмысленна.

«Ты должна любить его [мужа], быть ему верной и быть ему слугой, и не стесняться этого. Ты помощница», — заявил протоиерей, обращаясь к женщинам.

«Нормальная женщина» будет рада таким установкам и заплачет от радости, уверен Ткачев. По его словам, возмущаться начнут лишь феминистки.

Ранее протоиерей РПЦ Ткачев заявил, что россияне должны мучиться и терпеть.