Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский хоккеист опроверг, что оскорбил судей в соцсетях

Хоккеист «Автомобилиста» Голышев заявил, что не оскорблял судей в соцсетях
close
Алексей Колчин/РИА Новости

Хоккеист екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолий Голышев заявил, что не оскорблял в соцсетях арбитров после матча плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского «Ак Барса», отметив, что его аккаунт был взломан.

«К публикациям, которые были выставлены у меня в сторис, не имею никакого отношения. Меня взломали. Комментировать ничего не собираюсь. Всем мира и добра», — написал Голышев в своих соцсетях.

В решающей встрече этой серии, которая состоялась 7 апреля на «УГМК Арене», хозяева уступили «Ак Барсу» после двух овертаймов со счетом 1:2. Команды обменялись забитыми шайбами в первом периоде: на 9-й минуте забил Александр Шаров из «Автомобилиста», а на 16-й — Илья Сафонов из «Ак Барса».

Выход в следующую стадию казанцам принес точный бросок Кирилла Семенова на 4-й минуте второго овертайма.

«Ак Барс», который занял по итогам регулярного сезона пятое место, обыграл «Автомобилист», который стал четвертым, со счетом 4:3.

Ранее «Автомобилист» пожаловался на судейство в решающем матче раунда плей-офф.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами