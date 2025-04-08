Российский хоккеист опроверг, что оскорбил судей в соцсетях

Хоккеист екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолий Голышев заявил, что не оскорблял в соцсетях арбитров после матча плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского «Ак Барса», отметив, что его аккаунт был взломан.

«К публикациям, которые были выставлены у меня в сторис, не имею никакого отношения. Меня взломали. Комментировать ничего не собираюсь. Всем мира и добра», — написал Голышев в своих соцсетях.

В решающей встрече этой серии, которая состоялась 7 апреля на «УГМК Арене», хозяева уступили «Ак Барсу» после двух овертаймов со счетом 1:2. Команды обменялись забитыми шайбами в первом периоде: на 9-й минуте забил Александр Шаров из «Автомобилиста», а на 16-й — Илья Сафонов из «Ак Барса».

Выход в следующую стадию казанцам принес точный бросок Кирилла Семенова на 4-й минуте второго овертайма.

«Ак Барс», который занял по итогам регулярного сезона пятое место, обыграл «Автомобилист», который стал четвертым, со счетом 4:3.

Ранее «Автомобилист» пожаловался на судейство в решающем матче раунда плей-офф.