«Чебурашка» станет 3D-сериалом

Киностудии «Союзмультфильм» и Yellow, Black and White выпустят мультипликационный 3D-сериал «Чебурашка». Об этом рассказала генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская в ходе осеннего партнерского саммита студии, передает «Интерфакс».

Премьера мультсериала запланирована на 2025 год. Всего в нем запланировано около 50 серий.

«В 2020 году мы выпустили новогоднюю короткометражку о Гене и Чебурашке под названием «Секрет праздника», которая получила высокую зрительскую оценку, и мы поняли, что сериалу точно быть. Новый проект будет таким же теплым, камерным и уютным по духу, как и классические мультфильмы: сохраняя эту атмосферу, мы расскажем зрителям новые истории о знаменитых героях», — поделилась Осетинская.

Она обратила внимание на то, что сюжеты мультсериала и кинофраншизы о популярном персонаже не будут пересекаться.

«Чебурашка», вышедший в 2023 году, остается самым кассовым российским фильмом (6,78 миллиарда рублей), на втором и третьем месте находятся «Холоп» и «Холоп-2» Клима Шипенко, собравшие более трех миллиардов рублей.

Накануне генеральный директор киностудии имени Горького и студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева рассказала, когда в России будет побит прокатный рекорд «Чебурашки».

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