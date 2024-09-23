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Суд арестовал имущество продюсера Александра Роднянского

Суд в Москве арестовал имущество продюсера Роднянского по делу о фейках о ВС РФ

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Басманный суд Москвы 23 сентября наложил обеспечительный арест на имущество кинопродюсера и медиаменеджера Александра Роднянского (признан в РФ иностранным агентом) по делу о распространении недостоверных сведений о Вооруженных силах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вердикт суда.

Представитель гособвинения не уточнила, какое именно имущество арестовано.

В октябре 2022 года министерство юстиции Российской Федерации включило Роднянского в реестр иноагентов.

В мае 2023 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Роднянского. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, продюсер был объявлен в международный розыск.

Александр Роднянский ранее возглавлял корпорацию «СТС Медиа», является основателем телеканала «1+1».

Ранее Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах.

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