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«Рука болит нечеловечески»: звезду Первого канала сбил курьер на мопеде

Телеведущая Мишина получила травму руки после столкновения с курьером на мопеде

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Ирина Мишина/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звезда Первого канала, бывшая ведущая программы «Время» Ирина Мишина заявила, что ее сбил курьер на мопеде. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

По словам телеведущей, неизвестный мужчина на мопеде сбил ее и скрылся. 61-летняя Мишина уточнила, что обошлось без перелома, однако травма очень болезненная.

«Рука болит нечеловечески, отдает в голову. Под подозрением был перелом пальца правой руки, но вроде обошлось трещиной. Но все равно болит», — пишет она.

8 сентября певица Любовь Успенская сообщила, что ее дочь Татьяну Плаксину госпитализировали.

Плаксина поскользнулась и упала в душе, вследствие чего разбила голову. Травму пришлось зашивать после госпитализации. По словам Успенской, в больнице ее дочь пройдет МРТ. Также ее осмотрит нейрохирург.

Ранее рэпер ST признался, что полтора года не пьет спиртного.

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