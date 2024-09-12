Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уотерс заявил, что правительство США не волнуют жизни простых украинцев

Основатель Pink Floyd Уотерс заявил, что власти США не волнуют жизни украинцев

close
Mario Anzuoni/Reuters

Власти США не волнуют жизни простых украинцев. Такое мнение выразил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс, сообщает РИА Новости.

«Народ Украины наверняка должен знать, что правительству Соединенных Штатов наплевать на ваши жизни», — сказал Уотерс.

По словам музыканта, «американская империя» в других странах озабочена лишь обогащением «американских плутократов».

Помимо этого, основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс выразил готовность выступить с концертом в России.

Музыкант отметил, что в настоящий момент его двухлетний концертный тур под названием This Is Not a Drill завершен, но он был бы не против выступить с концертом в России.

Уотерс отметил техническую сложность организации концертного тура. По его словам, в нем участвуют почти 170 человек персонала и музыкантов, а оборудование перевозится на 30 тягачах с прицепами.

«Это огромное, огромное дело. Это не то, что я хожу с балалайкой и пою в барах», — отметил основатель Pink Floyd.

По его словам, в честь окончания конфликта он хотел был сыграть и на Украине.

Ранее основатель Pink Floyd допустил возможность переезда в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами