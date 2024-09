Власти США не волнуют жизни простых украинцев. Такое мнение выразил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс, сообщает РИА Новости.

«Народ Украины наверняка должен знать, что правительству Соединенных Штатов наплевать на ваши жизни», — сказал Уотерс.

По словам музыканта, «американская империя» в других странах озабочена лишь обогащением «американских плутократов».

Помимо этого, основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс выразил готовность выступить с концертом в России.

Музыкант отметил, что в настоящий момент его двухлетний концертный тур под названием This Is Not a Drill завершен, но он был бы не против выступить с концертом в России.

Уотерс отметил техническую сложность организации концертного тура. По его словам, в нем участвуют почти 170 человек персонала и музыкантов, а оборудование перевозится на 30 тягачах с прицепами.

«Это огромное, огромное дело. Это не то, что я хожу с балалайкой и пою в барах», — отметил основатель Pink Floyd.

По его словам, в честь окончания конфликта он хотел был сыграть и на Украине.

Ранее основатель Pink Floyd допустил возможность переезда в Россию.