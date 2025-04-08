В России могут измениться правила охоты

В РФ хотят изменить правила охоты на вальдшнепов, бобров и ондатр

В России могут изменить правила охоты на вальдшнепов, бобров и ондатр. Министерство природных ресурсов и экологии опубликовало соответствующий проект нормативно-правового акта на официальном портале.

Документ предусматривает увеличение добычи некоторых видов животных, чья популяция увеличилась.

«Вальдшнеп, ондатра и бобр, популяции которых стабильны. При этом в продлённый период с помощью огнестрельных охотничьих ружей добыча на эти два вида грызунов запрещена», — говорится в проекте.

Кроме того, коренным жителям Севера, Сибири и Дальнего Востока планируют разрешить ограниченную добычу гусей, а также увеличить период добычи пернатой дичи, зайцев и лисиц.

До этого журнал Time писал, что американская компания Colossal Biosciences совершила прорыв в биотехнологиях: с помощью генного редактирования и клонирования на свет появились первые за 10 000 лет ужасные волки (Canis dirus).

Ранее в Colossal вывели шерстистых мышей с мехом как у мамонтов.