Россиян предупредили о мошенниках, клонирующих их аккаунты в соцсетях

Клонирование аккаунта в соцсетях стало одним из способов, которыми пользуются мошенники, чтобы украсть личные данные россиян. Об этом в беседе с «Лентой.ру» предупредили специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

По словам экспертов, аферисты собирают из профиля своей потенциальной жертвы всю доступную информацию (имя, фотографии и другое содержимое профиля) и дублируют ее в новый профиль. Жертвы узнают о своем «клоне» обычно от друзей или знакомых, которые получили подозрительный запрос на добавление в друзья или сообщение с просьбой о помощи. Иногда мошенники сами выходят на связь со своими жертвами и требуют деньги, угрожая использовать их клон для обмана.

Эксперты Центра посоветовали периодически проверять свой профиль на наличие двойника.

«Введите имя и фамилию в строку поиска на платформе и внимательно просмотрите результаты. Если обнаружите подозрительные аккаунты, дублирующие ваш, сразу же сообщите об этом в службу поддержки», — заключили специалисты.

Руководитель Центра Сергей Кузьменко посоветовал ограничить видимость профиля для защиты от аферистов. По его словам, чем меньше людей имеют доступ к личной информации, тем ниже риск, что аккаунт скопируют. Он также призвал внимательно относиться к новым заявкам в друзья, особенно от незнакомцев.

Эксперты добавили, что клонирование — не взлом, однако оно не менее опасно. Получив доступ к списку друзей, мошенники рассылают им сообщения с просьбами занять денег или скидывают вредоносные ссылки. В случае обнаружения двойника важно сразу сообщить об этом в службу поддержки, а также предупредить друзей и попросить их пожаловаться на фейковую страницу.

Ранее мошенники стали использовать фейковые лотереи для обмана россиян.