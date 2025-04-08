Вдова Юдашкина о присутствии Пугачевой на прощании с кутюрье: «Она боялась»

Вдова Юдашкина Марина рассказала о страхе Пугачевой перед прощанием с кутюрье

Вдова модельера Валентина Юдашкина Марина сообщила YouTube-каналу «Осторожно: Собчак» о трудностях, которые преодолела Алла Пугачева ради присутствия на прощании с кутюрье.

По ее словам Юдашкиной, супруг Пугачевой Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) с трудом купил билеты в Россию, поскольку весь рейс уже был выкуплен к тому моменту.

«Ей [Пугачевой] было сложно летать, она боялась. <…> Но я была тронута», — также поделилась бизнесвумен.

Юдашкина вспомнила, что семья кутюрье познакомилась с Пугачевой по инициативе самой артистки. Примадонне сказали, что недалеко от ее офиса арендует жилье один из молодых отечественных модельеров — и певица решила посмотреть на работы молодого кутюрье.

«А у Вали обаятельная улыбка. Я думаю, он ее и покорил», — подытожила Юдашкина.

Валентина Юдашкина не стало 2 мая 2023 года после тяжелой и продолжительной болезни. Он с 2016 года боролся с онкологическим заболеванием и не дожил до своего 60-летия пять месяцев.

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