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Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Рейнджерс» в НХЛ

«Тампа» обыграла «Рейнджерс» в НХЛ со счетом 5:1, Кучеров набрал «1+2»
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Kim Klement Neitzel/Reuters

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая проходила на арене «Мэдисон Сквер Гарден», завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. Единственную шайбу в составе «Рейнджерс» забросил Мика Зибанежад. У «Тампы» отличились Никита Кучеров, Янни Гурд, Брэйден Поинт (дважды) и Брэндон Хэгел.

Помимо заброшенной шайбы, в активе российского нападающего Кучеров две голевых передачи.

В турнирной таблице «Тампа-Бэй» располагается на четвертом месте в Западной конференции, набрав 96 очков после 77 встреч. «Рейнджерс» в той же Западной конференции занимают десятую строчку с 79 баллами.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее Александр Овечкин был признан звездой недели в НХЛ.

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