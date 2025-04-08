Угрозы сокращения транзита российского газа в Калининградскую область через Литву на данный момент нет. Об этом в беседе с РИА Новости заявил губернатор региона Алексей Беспрозванных.

«Пока такой угрозы нет», - ответил глава региона на вопрос о том, видят ли сегодня угрозу сокращения транзита газа через Литву.

До этого ирландский журналист Чей Боуз заявлял, что неспособность Евросоюза предоставить общественности план по отказу от газа из России ставит под сомнение независимость блока.

Кроме того, депутат немецкого парламента от Левой Партии Кристиан Гёрке выступил с обращением к кабмину ФРГ с вопросом относительно возможности возобновить поставки нефти из России по трубопроводу «Дружба».

С марта 2022 года, когда президент Владимир Путин подписал указ о продаже недружественным странам природного газа за рубли, Венгрия приобрела этот вид российского топлива на общую сумму более чем 1 трлн рублей.

Ранее политолог рассказал, когда российский газ вернется в Европу.