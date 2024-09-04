Бывшая супруга мужа Макеевой сообщила о задолженностях по алиментам

Блогерша и художница Светлана Малькова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее бывший муж, бизнесмен Роман Мальков, не выплачивает алименты.

По словам Мальковой, у предпринимателя накопилась задолженность за два месяца. Блогерша рассказала, что звонила судебному приставу, но тот не брал трубку. Она попросила совета у подписчиков, что делать в подобной ситуации.

В марте 2022 года Малькова сообщила, что бизнесмен платит ей 15,7 тысячи рублей алиментов. Светлана вместе с тремя младшими детьми проживает в США.

Роман Мальков женился на актрисе Анастасии Макеевой в 2021 году. После свадьбы актриса часто вступала в конфликт со Светланой. В июле 2022 года Макеева заявила, что каждый день молится за детей Малькова и его бывшую жену.

В январе kp.ru сообщал, что на Малькова подали в суд. По данным издания, представители клинической больницы в Вологодской области подали иск на строительную компанию «И-Мет», где Мальков является учредителем и генеральным директором. Отмечается, что фирма заключила договор с клиникой, однако заказчик остался недоволен результатом.

Ранее Анастасия Макеева перенесла операцию.