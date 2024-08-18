Карл III уволил охрану принца Эндрю

Король Великобритании Карл III уволил охрану своего младшего брата принца Эндрю, чтобы заставить его покинуть королевский особняк Роял-Лодж. Об этом пишет таблоид The Sun.

«Принц Эндрю снова находится под давлением... чтобы заставить его покинуть резиденцию Роял-Лодж, после того, как король уволил его команду охраны из десяти человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что король уже давно пытается вынудить своего запятнавшего репутацию скандалами младшего брата покинуть особняк.

По результатам проведенного в Великобритании опроса, принц Эндрю стал «самым непопулярным» членом королевской семьи — так проголосовали более 80% респондентов. Подавляющее большинство утверждает, что средний сын королевы должен быть исключен из королевской семьи, несмотря на то, что он всего лишь восьмой в очереди на престол. Отмечалось, что британская общественность разделяет мнение о том, что король Карл должен сделать так, чтобы его скандальный младший брат никогда больше не допускался к исполнению обязанностей.

Ранее принца Эндрю пригласили на королевские каникулы в Балморал.