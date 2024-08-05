«Буду делать что хочу»: Бородина оправдалась за роман с Сердюковым

Ведущая передач «Дом-2» и «Последний герой» Ксения Бородина оправдалась перед поклонниками за роман с блогером Николаем Сердюковым. Критикам она ответила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Бородиной, она плевать хотела, что о ней думают.

«Три года тишины, никакой личной жизни… А теперь я буду делать что хочу. Люблю вас, но больше всего я люблю себя и свою жизнь», — написала она.

Критике Бородина подверглась после того, как стала активно показывать роман с Сердюковым в социальных сетях, хотя раньше предпочитала держать личную жизнь в тайне.

«Почему женщины в нашей стране боятся разводиться и заводить новые отношения? Потому что соседка всегда лучше знает, как жить. Она терпит и ты терпи, а если развелась — до конца дней сиди одна», — негодует Бородина.

Телеведущая познакомилась с Сердюковым на съемках «Последнего героя». В конце июля 2024 года появились слухи о романе знаменитостей. Телеведущая выложила кадр, где обнимала мужчину, который был одет в белую рубашку с цветочным принтом. Лицо возлюбленного звезды было скрыто, но у мужчины на фото был такой же шрам, как и у участника программы «Последний герой».

В августе Бородина подтвердила, что встречается с Сердюковым.