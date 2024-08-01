Экс-солист «На-на» оценил решение звезд уехать из России из-за СВО

Экс-солист поп-группы «На-На» Владимир Левкин рассказал о недавней поездке в госпиталь имени Бурденко, где проходят реабилитацию участники специальной военной операции России на Украине. Его цитирует mk.ru.

По словам Левкина, «для победы» каждый должен делать то, что у него очень хорошо получается.

«У меня, к примеру, петь. Поэтому я поехал поддержать дух наших солдат, поклониться им, поблагодарить за отвагу и доблесть», — говорит он.

После посещения военного госпиталя Левкин также посетил передовую на Донбассе. После этого он оценил решение своих коллег-звезд уехать из России из-за СВО. По его мнению, это недопустимо.

«Военные присягают своей стране, а обычные люди должны быть просто патриотами, любить, помогать, беречь свою страну. И в сложной ситуации, наоборот, сплотиться», — призвал он.

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