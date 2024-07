Фестиваль сапов пройдет в арт-кэмпе «Дикая Мята»

В арт-кэмпе «Дикая Мята» пройдет фестиваль sup-культуры Vashana Sup Camp. Об этом сообщили «Газете.Ru» организаторы фестиваля сплавов.

С 26 по 28 июля гости фестиваля могут сплавляться по реке Вашане на своих и арендованных sup-бордах в рамках простых ознакомительных, карнавальных и спортивных программ.

Ключевыми сплавами станут тематические карнавальные заплывы: например, 26 июля состоится свадебный — для всех пар, вступивших в брак или только планирующих свадебную церемонию.

«В субботу, 27 июля всех участников ждет карнавальный костюмированный сплав, а 28 июля состоится пижамный — максимально уютный в любимой пижаме и утренней тишине. Вторая жизнь свадебного платья и смокинга, дракон или чебурашка, человек-паук и халк, подушка, ночные колпаки или утренняя газета — за самый креативный костюм организаторы подарят памятные призы», — обещают организаторы.

Перед сплавами будет проходить разминка, а на каждом этапе водной трассы участников будет сопровождать профессиональная команда инструкторов.

Кроме того, на кэмпе оборудуют песчаные площадки для пляжных видов спорта: 27-28 июля пройдет турнир по пляжному регби среди мужских команд, который проводится при участии РФСО «Тульская федерация регби». В субботу и воскресенье гости могут принять участие в мастер-классах по регби, которые проведет мастер спорта международного класса, многократный чемпион России по регби, многократный чемпион Европы по регби, экс-капитан мужской команды регби клуба ЦСКА — Петр Ботнарш. Ожидаются мастер-классы и турнир по пляжному волейболу при поддержке волейбольного клуба «Тулица» и Тульской региональной федерации волейбола.

Также для гостей кэмпа готовится большой блок с медитативными и дыхательными практиками, йогой, мастер-классами по тайскому массажу и гвоздестоянию, игре на ханге и этнических инструментах, чайные церемонии и многое другое.

На Vashana Sup Camp выступят резиденты фестиваля «Дикая Мята» «ФАНКИН», The Translators, CARDIO KILLER, Breakpillzz, Salvador и «ПИТОНЫ 3000». Свои сеты сыграют диджеи U-Jeen, Alex Believe, Timmy, Promi, Pumbum и Techno Police Officer.



Фестиваль организуют команды фестиваля и арт-кэмпа «Дикая Мята», организаторы сплавов BoogelWoogel и Splav is love. Билеты доступны онлайн.

Фестиваль «Дикая Мята» прошел в Тульской области в июне.

Ранее Эмин Агаларов рассказал о необычных райдерах иностранных звезд.