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На видео попали разорванные «в клочья» фуры после ДТП в Амурской области

В Амурской области на видео попали разорванные после ДТП фуры

В Амурской области два большегруза разорвало после столкновения. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Страшная авария в Амурской области: столкнулись две фуры, кабину одной из них разорвало в клочья», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия аварии на видео. На кадрах видно, что запчасти от фур разбросаны по дороге. По словам автора, на проезжей части лежит мотор и другие детали. Кроме того, на записи видно, как горит оторванная кабина одного из большегрузов. Также очевидцы сообщили, что один водитель лежит зажатым в другой кабине, которая оказалась на обочине дороги.

По информации источника, водители большегрузов получили травмы, несовместимые с жизнью. Столкновение произошло на трассе Благовещенск–Свободный. После «сильнейшего» удара куски металла разлетелись по дороге на несколько десятков метров. Помимо этого, после столкновения одна из машин загорелась.

Ранее краснодарец ногами двигал Nissan на проезжей части.

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