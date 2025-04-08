На видео попали разорванные «в клочья» фуры после ДТП в Амурской области

В Амурской области два большегруза разорвало после столкновения. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Страшная авария в Амурской области: столкнулись две фуры, кабину одной из них разорвало в клочья», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия аварии на видео. На кадрах видно, что запчасти от фур разбросаны по дороге. По словам автора, на проезжей части лежит мотор и другие детали. Кроме того, на записи видно, как горит оторванная кабина одного из большегрузов. Также очевидцы сообщили, что один водитель лежит зажатым в другой кабине, которая оказалась на обочине дороги.

По информации источника, водители большегрузов получили травмы, несовместимые с жизнью. Столкновение произошло на трассе Благовещенск–Свободный. После «сильнейшего» удара куски металла разлетелись по дороге на несколько десятков метров. Помимо этого, после столкновения одна из машин загорелась.

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