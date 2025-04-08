В ЦБ РФ рассчитывают, что период высокой ключевой ставки «не будет бесконечным»

Центробанк рассчитывает, что период высокой ключевой ставки в России не будет бесконечным. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

«Мы все-таки рассчитываем, что период высокой ключевой ставки, хотя мы говорим, что будет продолжительное время, но он не будет бесконечным», — сказала она.

ЦБ РФ на заседании 21 марта третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

Во второй половине марта главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев выразил мнение, согласно которому средняя ключевая ставка составит 18,4% в 2025 году. К концу 2025 года аналитик ожидает снижения ключевой ставки до 14%. По его оценке эксперта, годовая инфляция опустится с 10,2% до 6,3% к концу года.

В марте главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров на пресс-конференции холдинга сообщил, что минимальная ключевая ставка в 2025 году может быть 13%, а максимальная — 23% годовых.

Ранее было названо неожиданное последствие повышения ключевой ставки ЦБ.