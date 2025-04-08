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«Ростех» заявил о превосходстве России в области создания ТОС

«Ростех»: РФ оставила Запад позади в области создания тяжелых огнеметных систем
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Пресс-служба Минобороны РФ

Россия оставила Запад далеко позади в области создания тяжелых огнеметных систем (ТОС). Об этом заявил индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха», член Бюро Союза машиностроителей России Бекхан Оздоев, его слова приводятся в Telegram-канале госкорпорации.

«Тяжелые огнеметные системы нашего производства — уникальное оружие, которое обеспечивает качественное преимущество на поле боя. Есть примеры, когда применение этих систем позволяло нашим бойцам занимать позиции противника без единого выстрела», — рассказал Оздоев.

Он отметил, что в мире, в частности, у западных стран нет сопоставимого аналога. Оздоев подчеркнул, что в этом сегменте Россия в разы превзошла НАТО.

Как уточнили в «Ростехе», обновленная ТОС-2 «Тосочка» имеет существенно увеличенную дальность стрельбы и может точечно уничтожать объекты противника. Колеса позволяют системе быстро занимать и покидать огневую позицию.

До этого военкор Дмитрий Кулько оценил новый российский броневик «Сармат-3». Ему удалось прокатиться на нем по освобожденной Судже в Курской области. По словам журналиста, автомобиль достаточно маневренный и может без проблем обходить препятствия на дороге. Максимум машина выжимает 150 км/ч.

Из недостатков Кулько назвал слишком тесный салон бронированной машины. Он рассказал, что группа из пяти человек с трудом поместилась внутрь. Военкор подчеркнул, что могут возникнуть проблемы, если военным необходимо будет быстро покинуть автомобиль.

Ранее Минобороны РФ получило новый многоцелевой вездеход, аналогов которому нет.

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