В МИД назвали «страшной» ситуацию с уехавшей Пугачевой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с отъездом артистки Аллы Пугачевой из России. Ее слова передает РИА Новости.

«Есть популярность, есть известность, есть успешность, а есть уникальное явление — любовь, народная любовь. К сожалению, человек — не знаю, как дальше сказать — не оценил, пренебрег», — заявила Захарова.

Дипломат отметила, что не хочет осуждать Пугачеву за ее решение. При этом она считает, что ситуация с Примадонной должна стать уроком для россиян.

«Единственное, для чего подобные вещи даются в жизни — чтобы мы на них учились. Потому что это действительно пример очень страшный», — подытожила Захарова.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

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